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Олимпиакос - Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Олимпиакос - Карабах: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: OlympiacosFC
В матче последнего тура группового турнира Лиги Европы "Олимпиакос" будет принимать "Карабах". Хозяева поля считаются фаворитами противостояния, но смогут ли они подтвердить свой статус?
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"Олимпиакос" уже гарантировал себе участие в плей-офф, но греки еще могут побороться даже за топ-8. "Карабах" набрал всего три очка.
Матч начнется 30 января в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 12.
Трансляция матча Олимпиакос - КарабахСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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