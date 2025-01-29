Олимпиакос - Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче последнего тура группового турнира Лиги Европы "Олимпиакос" будет принимать "Карабах". Хозяева поля считаются фаворитами противостояния, но смогут ли они подтвердить свой статус?

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"Олимпиакос" уже гарантировал себе участие в плей-офф, но греки еще могут побороться даже за топ-8. "Карабах" набрал всего три очка.

Матч начнется 30 января в 22:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 12.