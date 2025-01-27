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Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
Львы вызвали бурную реакцию после упущенной победы
Фото - karar
Танжу Чолак обрушился с критикой на стамбульский клуб по итогам матча с "Динамо" в 7-м туре основного этапа Лиги Европы.
“Это просто позор. И с точки зрения вложенных средств, и с точки зрения необходимых результатов. Мне просто стыдно за то, что я увидел. Вы никак не можете усвоить урок? Похоже, болельщики "Галатасарая" больше не могут спокойно смотреть матчи своей команды, даже если на табло будет 3:0.
Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста? Команда соперника сейчас уже только наполовину команда, все легионеры ее покинули. Я не могу понять, как можно было упустить победу над таким соперником, ведя в счете 3:1”.
“В составе “Галатасарая” есть такие звезды, как Торрейра, Икарди и Осимхен. Вы приобретаете Сару за 20 млн евро. И потом вы не можете победить киевское "Динамо", которое до встречи с вами не набрало ни одного очка в Лиге Европы. Поэтому вы и получаете сейчас такую реакцию со стороны болельщиков и прессы, вас абсолютно заслуженно критикуют и будут продолжать критиковать”, – убежден Чолак.
В субботу "желто-красные" одолели в чемпионате страны "Коньяспор" благодаря пенальти (1:0).
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