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Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?

Лига Европы
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Львы вызвали бурную реакцию после упущенной победы

Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?

Фото - karar

Новина українською

Танжу Чолак обрушился с критикой на стамбульский клуб по итогам матча с "Динамо" в 7-м туре основного этапа Лиги Европы.

“Это просто позор. И с точки зрения вложенных средств, и с точки зрения необходимых результатов. Мне просто стыдно за то, что я увидел. Вы никак не можете усвоить урок? Похоже, болельщики "Галатасарая" больше не могут спокойно смотреть матчи своей команды, даже если на табло будет 3:0.

Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста? Команда соперника сейчас уже только наполовину команда, все легионеры ее покинули. Я не могу понять, как можно было упустить победу над таким соперником, ведя в счете 3:1”.

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“В составе “Галатасарая” есть такие звезды, как Торрейра, Икарди и Осимхен. Вы приобретаете Сару за 20 млн евро. И потом вы не можете победить киевское "Динамо", которое до встречи с вами не набрало ни одного очка в Лиге Европы. Поэтому вы и получаете сейчас такую ​​реакцию со стороны болельщиков и прессы, вас абсолютно заслуженно критикуют и будут продолжать критиковать”, – убежден Чолак.

В субботу "желто-красные" одолели в чемпионате страны "Коньяспор" благодаря пенальти (1:0).

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Источник:
Haber sari kirmizi
Опубликовал: Александр Симченко
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