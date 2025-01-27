Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?

Танжу Чолак обрушился с критикой на стамбульский клуб по итогам матча с "Динамо" в 7-м туре основного этапа Лиги Европы.

“Это просто позор. И с точки зрения вложенных средств, и с точки зрения необходимых результатов. Мне просто стыдно за то, что я увидел. Вы никак не можете усвоить урок? Похоже, болельщики "Галатасарая" больше не могут спокойно смотреть матчи своей команды, даже если на табло будет 3:0.

Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста? Команда соперника сейчас уже только наполовину команда, все легионеры ее покинули. Я не могу понять, как можно было упустить победу над таким соперником, ведя в счете 3:1”.