UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)

Вот кто мог поверить, что РФШ, клуб, чья стоимость обоймы по версии портала Transfermarkt оценивается в почти 12 миллионов евро (это как один Кевин или немного дороже, чем Ванат), возьмет и справится с “Аяксом” (1:0)?

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Или вот еще несколько сюрпризов — рижанам удалось вырвать ничью с “Галатасараем” (2:2), а также не спасовать перед “Андерлехтом” (1:1). Да и если подытожить пройденную дистанцию, то футбольный карлик провалил только одну игру — был разбит бухарестским “Стяуа” 1:4. Проигрыши “Айнтрахту” (0:1), ПАОКу (0:2) и тель-авивскому “Маккаби” (1:2) произошли при активной борьбе — их не запишешь в репутационный минус.

То есть, у “Динамо” могут возникнуть проблемы? Не исключаем подобный сценарий, поскольку РФШ преследует собственные амбиции и не просто так дал отпор вышеперечисленным оппонентам. Заодно это коллектив, который неуверенно выглядит на выезде и довольно скромный в возможностях.

Словом, ради окончательного вердикта глубже погружаемся в тему.

Общая история

У РФШ запутанная история самоидентификации. Одни источники, рассказывая о создании и становлении, отправляют нас в 2005-й, другие — в 2011-й, а на официальном веб-сайте хронология ведется с 2016-го — именно тогда генеральным спонсором и в дальнейшем владельцем стал холдинг LNK Group бизнесмена Александра Милова. Приметный для богачей ход — тихонько опустить прошлое, зато широко разрекламировать, как под их трепетным руководством состоялись реорганизация структуры и закрепление в элитном дивизионе.

С 2011-го по 2015-й рижане выступали во второй по знаковости лиге, в 2016-ом воспользовались нестабильностью “Сконто”, со своей стороны не сумевшего лицензироваться. Подача документов, заверение бюджета — и вот Рижская футбольная школа (не путать с командой образца 1962-го) среди лучших.

Оперируя хорошим по меркам местных реалий бюджетом, клуб относительно быстро прописался среди лидеров — в 2018-м оформил бронзу, через год — торжествовал в национальном кубке, в 2021-м — завершил сезон первым в турнирной таблице. За короткое время было сделано действительно немало — сейчас в активе три чемпионства, аналогичное количество кубков Латвии, еще два Кубка высшей лиги.

Демонстрация силы дома позволила испытать себя на международной арене. В 2019-ом РФШ был протестирован люблянской “Олимпией”, провалился (3:4) и с того момента регулярно спорит за попадание в групповой этап того или иного турнира. В розыгрыше 2022/23 латвийцы запрыгнули в квартет A Лиги конференций и против “Истанбул Башакшехира”, “Фиорентины” и “Гартс” взяли 2 зачетных балла. Да, последняя строчка, но и приятный бонус — не каждый забьет на “Артемио Франки” и привезет из Италии ничью.

Так что можно сказать, что выход в Лигу Европы — не случайность. Благодаря приобретенному бэкграунду РФШ преодолел квалификацию, — разобрался с андорской “Санта-Коломой” (9:0) и кипрским АПОЭЛом (3:3; 4:2 в серии пенальти), — и таким образом постепенно наткнулся на “Динамо”.

Современное состояние

а) тренер

44-летний Виктор Мороз по делу считается одним из лучших футболистов Латвии середины нулевых. Находясь в стане «Сконто», получил 8 самых престижных наград тамошнего разлива (удивительно, что не поехал на чемпионат Европы-2004). Пробовался в Болгарии и на Кипре, ездил в Беларусь, однако за пределами родных краев не добился чего-то существенного.

В 2014-м повесил бутсы на гвоздь, вскоре занялся академией «Сконто», в 2017-м перешел на самостоятельную работу в “Даугавпилс”. Задача состояла в том, чтобы отобраться в Премьер-лигу, и Мороз не просто выполнил отведенную миссию, но и придумал, как сразу не понизиться в классе.

Локальное, но важное достижение привлекло РФШ — в 2019-м специалист был приглашен ассистентом литовцу Вальдасу Драмбаускасу, а в 2020-м получил кресло главного. И, как свидетельствует практика, все стороны довольны процессом — лично Виктор провел наибольшее количество матчей у руля команды в ее истории (217), он же опережает предшественников по трофеям (5).

В чем секрет успеха? Отчасти Морозу повезло иметь дело с самым перспективным проектом Латвии, готовым закрывать финансовые прихоти. В то же время тренер хорошо справляется с разношерстным ростером, неплохо маневрирует различными тактическими рисунками (в Европе оперирует оборонительным 3-5-2, а на внутренней арене веселее и применяет 4-2-3-1) и является достойным мотиватором. Что ж, это заслуживает уважения.

б) команда

РФШ не предпочитает особо тратиться на рынке (самый дорогой трансфер на вход обошелся за 350 тысяч евро), однако это не значит, что работа не ведется. Менеджмент, где генеральным директором является Марис Верпаковскис (болельщики со стажем точно помнят этого нападающего в УПЛ), ведет постоянный мониторинг и в первую очередь ставит на легионеров.

География широкая, — от Бурунди до Японии, — поэтому неудивительно, что в списке есть наши соотечественники. Виталий Квашук, Даниил Кучер, Максим Марусич, известный выступлениями за “Верес” и “Ингулец”, Виталий Полянский и Максим Деркач оставили после себя разные воспоминания. Лучше всего зарекомендовал Марусич — в 36 матчах отметился 16 мячами и 4 ассистами, благодаря чему в 2018-м едва не выиграл бомбардирскую гонку (с 15 точными выстрелами занял второе место).

Ставка на иностранцев — не только эффективная попытка прибавить в классе, но и неплохо заработать. Схема максимально проста: берется свободный агент, “прокачивается”, подсвечивается еврокубками и продается. Готовы поспорить, что после текущей ЛЕ спрос возрастет немаленький; так же был пополнен бюджет за счет Андрея Илича (1,6 млн евро, в “Волеренгу”), Дарко Лемаича (900 тысяч, в “Гент”) и Чинонсо Оффора (760 тысяч, в “Чикаго”).

Кого можно выделить сегодня? Камерунского голкипера Фабриса Ондоа, сербского опорника Стефана Панича, в центре защиты хорошо держится албанец Херди Пренга. “Аякс” огорчил финн Адам Мархиев — полузащитник, между прочим, вскоре перейдет в “Арис” Лимасол. К сожалению, бесплатно.

А вот впереди всем верховодит латвиец (несколько неожиданно, не правда ли?) Янис Икауниекс — 29-летний нападающий вытащил РФШ против АПОЭЛа, он же заложил фундамент камбэка с “Галатасараем”. Универсальный боец, способный дать результат не только на острие атаки, но и вингером, и плеймейкером.

Короче говоря, перед нами сборная солянка, но она, что главное, работает. Посмотрим, что будет придумано при встрече с “Динамо”.

Итог

Учитывая турнирное положение обоих коллективов, вполне очевидно, что “Динамо” ни при каких обстоятельствах не догонит соперника. А, собственно, какая разница? Ну, финишировал ты тридцатым или вообще последним — все равно никто никуда не выйдет.

С другой стороны, допускаем, что для Александра Шовковского матч все же станет делом чести. Выезд в Стамбул показал, что “бело-синие” настроены биться, поэтому было бы хорошо хлопнуть дверью на своих условиях.

На фоне РФШ, без сомнения сильно удивившего и стопроцентно заслужившего похвалу, мы, как ни крути, обладаем большим международным опытом. Пора подтвердить фаворитизм, цитируемый фанатским комьюнити, экспертами и букмекерами, непосредственно на поле.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine