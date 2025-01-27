Дерзкие "школьники" директора Верпаковскиса. О ближайшем и сенсационном сопернике Динамо

История клуба началась в мае 2005 года, когда на базе футбольной спортивной школы "Даугава" был учрежден полупрофессиональный футбольный клуб "Даугава 90". В 2007-м новый клуб заявился для участия в 1-й лиге, а спустя два года пробился в Вирслигу. Но задержался в элите всего на сезон и вновь понизился в классе. В 2011 году название клуба было изменено на "Рижская футбольная школа".

По окончании сезона-2015, который "школьники" завершили на 3-м месте в 1-й лиге, у команды появился новый генеральный спонсор – строительно-промышленный холдинг LNK Group, а председатель правления этой компании Артем Милов (сын Александра Милова, входящего в топ-3 богатейших людей Латвии), стал новым президентом клуба. С его легкой руки клубу удалось на следующий сезон заявиться в Вирслигу, заняв там место обанкротившегося "Сконто". Накануне рестарта в высшем дивизионе команда и получила свое нынешнее название ФК "РФШ". Спустя три года рижане завоевали бронзовые медали первенства-2018, что позволило им дебютировать в еврокубках. А в следующем сезоне "школьники" взяли свой первый трофей – Кубок Латвии, обыграв в финале в дополнительное время "Елгаву" (3:2).



Незадолго до этого пост генерального директора "РФШ" занял лучший голеадор в истории сборной Латвии и экс-нападающий киевского "Динамо" Марис Верпаковскис. С 2014 по 2018 год он был президентом футбольного клуба "Лиепая", одним из основателей которого являлся и в котором заканчивал свою игровую карьеру. А в самом начале 2019-го, по приглашению Артема Милова перебрался в Ригу, заняв руководящую должность в структуре "РФШ". Спустя год именно Верпаковскис настоял на назначении новым главным тренером клуба Виктора Мороза, с которым они в свое время вместе играли за "Сконто".

44-летний Виктор Мороз, тезка и однофамилец бывшего киевского динамовца, большую часть своем игровой карьеры провел в рижском "Сконто". В составе которого, к слову, несколько раз пересекался с "Динамо" на Кубке Содружества. Поиграл в Болгарии, на Кипре и в Беларуси. Вызывался в сборную Латвии. Входил в расширенный список кандидатов на участие в Евро-2004, но в окончательную заявку не попал. Тренерскую карьеру начинал в "Даугавпилсе", который вывел в высшую лигу. В "РФШ" перешел по окончании сезона-2019 на должность ассистента главного тренера Валдаса Дамбраускаса. Но уже в феврале 2020-го, когда литовский наставник "школьников" уехал работать в Хорватию (сначала в "Горицу", а потом в "Хайдук"), Морозу доверили кресло главного. И не прогадали. Ведь именно с именем нынешнего коуча рижан связаны все их успехи: три чемпионства (2021, 2023, 2024), два золотых дубля (2021, 2024), два выхода в групповой раунд еврокубков (2022, 2024).

В 2021 году "РФШ" принял участие в дебютном розыгрыше Лиги Конференции и стал первым клубом в истории этого турнира, которому удалось пройти в следующий раунд квалификации после домашнего поражения. Тогда в первом отборочном раунде рижане получили в соперники фарерский "Клаксвик" и неожиданно проиграли в Юрмале 2:3. Причем, островитяне по ходу встречи переигрывали хозяев 2:0 и 3:1, так что итоговый результат, учитывая сценарий матча, можно было назвать приемлемым. В ответном поединке "РФШ" удалось в основное время выиграть с таким же самым счетом 3:2, а в овертайме (на 108-й минуте) усилиями хорватского хавбека Томислава Сарича забить четвертый и решающий гол. В следующем раунде латвийская команда прошла потом венгерский "Пушкаш" (3:0, 0:2), после чего с боем уступила "Генту" (2:2, 0:1).

Спустя год, в сезоне-2022/23 "РФШ" пробился в основную стадию Лиги Конференций, став вторым после "Вентспилса" латвийским клубом, сыгравшим в групповом раунде еврокубка. И уже в своем дебютном матче на столь серьезном уровне рижане сотворили маленькую сенсацию, сыграв на выезде вничью с "Фиорентиной" (1:1). Пропустив гол от Антонина Барака в дебюте второго тайма, гости не дрогнули и за 15 минут до конца поединка организовали свой голевой выпад. Точным ударом отметился сербский форвард "школьников" Андрей Илич. Следующим летом он был продан за € 1,6 млн. в норвежскую "Волеренгу" (рекордный трансфер в истории рижского клуба), а уже в феврале 2024-го за € 4 млн. перешел во французский "Лилль".

Три года назад, в январе 2022-го "РФШ" на время стал главным фигурантом не спортивных новостей Латвии, а сводки происшествий. Причиной было ДТП, в которое попала команда, возвращаясь домой из Хельсинки, где обыграла в товарищеском матче местный "ХИК" (2:0). Примерно в 40 километрах от Риги клубный автобус "школьников" лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу, после чего слетел с трассы и завалился в кювет. Игрокам и персоналу клуба пришлось выбираться наружу через эвакуационный люк. У одного из футболистов был сломан нос, другие отделались ушибами и выбитыми зубами. Многие пребывали в шоковом состоянии. Но, принимая во внимание серьезность аварии, команде тогда очень повезло. Никто не погиб, и удалось избежать тяжелых травм.

Благодаря инвестициям LNK Group, с 2016 года клубный бюджет "РФШ" вырос в четыре раз, и сейчас составляет около € 4 млн. А в 2022 году у "школьников" появился, наконец, и свой стадион – мультиспортивный комплекс LNK Sporta parks, на котором рижане проводят домашние матчи чемпионата. Арена отвечает всем требованиям УЕФА, кроме вместимости трибун (всего 1700 мест), поэтому своих соперников по еврокубковым поединкам "РФШ" принимает на 10-тысячном стадионе "Даугава".

Как бы не завершился предстоящий поединок, рижане в любом случае финишируют в общей таблице Лиги Европы выше динамовцев, поскольку уже имеют в своем активе пять набранных баллов. Сначала "РФШ" сумел сенсационно отобрать очки у "Галатасарая" (2:2) и "Андерлехта" (1:1), и даже помучил на выезде "Айнтрахт", пропустив единственный гол в самой концовке (тот матч во Франкфурте собрал 56 600 зрителей, что стало рекордом посещаемости в истории латвийского клубного футбола). Ну а на минувшей неделе "школьники" и вовсе сотворили нечто, обыграв на своем поле сам "Аякс" (1:0).

Кстати, во время предматчевой пресс-конференции Виктора Мороза перед игрой с амстердамцами случился небольшой казус, ставший подтверждением того, что для многих в Европе рижане все еще остаются "темной лошадкой". Один из голландских журналистов на полном серьезе спросил у наставника латвийцев: "Скажите, вы – полностью профессиональный клуб, или часть ваших игроков параллельно еще где-то работают". Услышав это, и сам Мороз, и присутствовавший на прессухе Янис Икауниекс не смогли сдержать улыбок. "Мы – профессиональный клуб. Такой же, как и "Аякс", – ответил тренер прибалтов. И спустя сутки его подопечные подтвердили слова своего наставника делом, сенсационно обыграв "аяксидов".



Согласно данным портала Transfermarkt, "РФШ" имеет самую низкую стоимость среди команд-участниц основного этапа Лиги Европы, около € 11,85 млн. (для сравнения, почти во столько же оценивается один Владислав Ванат – € 11 млн.). Самый дорогой игрок рижан – центральный полузащитник Адам Мархиев (ингуш, выросший в Финляндии и заигранный за финскую молодежку) с трансферной стоимостью в € 1 млн. Кстати, это именно он забил победный гол в ворота "Аякса". Но действующий контракт финского кавказца с клубом заканчивается 31 января. Продлить соглашение не получилось, а потому уже 1 февраля Мархиев в статусе свободного агента перейдет в кипрский "Арис". А без него лидерами "РФШ" по стоимости будут капитан команды словенский центрбек Жига Липушчек и атакующий полузащитник сборной Латвии Янис Икауниекс – по € 800 тыс. каждый. Отметим, что последний – также и лучший бомбардир команды: в чемпионате Латвии-2024 забил 16 голов и отдал 7 передач, а в текущем евросезоне на его счету уже 14 очков (9+5) по системе по гол+пас.

Прежде динамовцы дважды встречались с "РФШ" в контрольных поединках во время зимних межсезонных сборов в Турции. И оба раза одерживали минимальные победы: в феврале 2022-го – 2:1, год назад – 1:0. Что интересно, в обоих спаррингах по голу в ворота латвийцев забивал (причем, почти в одно и тоже время – на 68-й и 69-й минутах соответственно) Николай Шапаренко, который в предстоящем поединке не сыграет из-за дисквалификации.