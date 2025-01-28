Вацко: Если отвлечься от героического камбека Динамо, что мы увидели? То же, что и осенью

Журналист Виктор Вацко прокомментировал результат киевлян в Турции.

“Очень полезно подумать об игре не на эмоциях сразу после завершения, а потом. У меня очень неоднозначное впечатление, что мы увидели в исполнении "Динамо". Я увидел, что такое настоящая футбольная страна. Как люди ходят на любимую команду. А не на соперника, как это бывало в еврокубковых матчах в Украине. Полный стадион на матче с де-факто левым соперником с неизвестными футболистами. Я помню, как до ковида в Киеве на "Яблонец" приходило на стадион несколько тысяч человек. А тут фактически "Яблонец" приехал в Турцию и на трибунах биток. Это выглядело впечатляюще”.

“Результат для "Динамо" положительный. Никто не верил, что киевляне примут очки. "Галатасарай" был безоговорочным фаворитом. Вопрос был только в том, сколько он забьет "Динамо". А киевляне отыгрались и забили трижды. Стамбульцы играли сами и давали играть. Они предложили высокий прессинг, но я бы не сказал, что он был супер организованным. Не сказал бы, что была невероятная динамика, когда соперник не успевает поднять голову. Но для "Динамо" этот прессинг стал проблемой. Первый тайм в исполнении киевлян был очень проблемным. Стандарты у наших ворот – это очень проблемно. После них были забиты два гола и еще два момента, когда нас простили. Как "Динамо" вообще готовится к стандартам? Может, футболисты не способны выполнить то, что просят тренеры”.

“Любой небанальный розыгрыш стандарта, и игроки теряются. Не понимают, куда бежать. Вспомните тот мем, когда Михавко держал футболку Биловара. Я такого еще не видел. Это же об интеллекте и концентрации. Об уровне футболистов. "Галатасарай" должен выигрывать тот матч. Вспомните, как на последних минутах матча при обычной подаче с фланга Биловар отклеился от Осимхена и тот бил головой. Хорошо, что Нещерет выбрал правильную позицию. Но это должно быть 4:3”.

"Все увидели уровень центральных защитников "Динамо" на фоне еврокубковых стандартов. Я уже не знаю, что еще нужно, чтобы киевляне нашли и купили центрального защитника, а не просматривали игроков по 18-19 лет с непонятной карьерой. Если отвлечься от героического камбека, что мы увидели? То же, что и осенью. Единственное отличие – идеальная реализация. Три удара в створ – три гола. А в другом... У Тымчика 8 потерь на своей половине поля, у Михавка – 12. Худший среди защитников "Галатасарая" – 3 потери мяча”, – отметил комментатор.

В последнем матче евросезона подопечные Шовковского могут хотя бы занять не последнее место в итоговой таблице.