УЕФА назначил арбитров на последний матч Динамо в Лиге Европы

УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче последнего тура основного этапа Лиги Евро-2025 "Динамо" Киев - РФШ Рига.

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Главным судьей назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему будут помогать соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый рефери - Галь Лейбовиц.

За систему VAR будет отвечать Хуан Мартинес (Испания), его ассистент Тьягу Мартинш (Португалия).

Матч "Динамо" - РФШ состоится в четверг, 30 января и начнется в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".