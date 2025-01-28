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УЕФА назначил арбитров на последний матч Динамо в Лиге Европы
Киевляне сыграют с латвийским клубом РФШ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче последнего тура основного этапа Лиги Евро-2025 "Динамо" Киев - РФШ Рига.
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Главным судьей назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему будут помогать соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый рефери - Галь Лейбовиц.
За систему VAR будет отвечать Хуан Мартинес (Испания), его ассистент Тьягу Мартинш (Португалия).
Матч "Динамо" - РФШ состоится в четверг, 30 января и начнется в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
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