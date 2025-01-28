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УЕФА назначил арбитров на последний матч Динамо в Лиге Европы

Лига Европы

Киевляне сыграют с латвийским клубом РФШ

УЕФА назначил арбитров на последний матч Динамо в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче последнего тура основного этапа Лиги Евро-2025 "Динамо" Киев - РФШ Рига.

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Главным судьей назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему будут помогать соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый рефери - Галь Лейбовиц.

За систему VAR будет отвечать Хуан Мартинес (Испания), его ассистент Тьягу Мартинш (Португалия).

Матч "Динамо" - РФШ состоится в четверг, 30 января и начнется в 22:00 по Киеву. Поединок пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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