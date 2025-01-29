Лига Европы
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Хавбек РФШ: Мы знаем, что можем победить Динамо и собираемся сделать это
Похоже, что радость после игры с Аяксом еще не утихла
Полузащитник РФШ Янис Икауньекс поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в Лиге Европы.
"Мы знаем, что можем победить их, и собираемся выйти и сделать это! Межсезонья в принципе нет, но результата, вероятно, еще нет. Нам придется придумать, как подготовиться к этому чемпионату [Вирслиги]", – отметил Икауниекс.
В предыдущих двух сезонах первенства страны Янис сыграл 46 поединков, забил 31 гол и сделал 14 ассистов. В еврокубках хавбек провел 20 матчей в составе "львов" (10 мячей, 6 результативных передач).
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