Хавбек РФШ: Мы знаем, что можем победить Динамо и собираемся сделать это

Полузащитник РФШ Янис Икауньекс поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в Лиге Европы.

"Мы знаем, что можем победить их, и собираемся выйти и сделать это! Межсезонья в принципе нет, но результата, вероятно, еще нет. Нам придется придумать, как подготовиться к этому чемпионату [Вирслиги]", – отметил Икауниекс.

В предыдущих двух сезонах первенства страны Янис сыграл 46 поединков, забил 31 гол и сделал 14 ассистов. В еврокубках хавбек провел 20 матчей в составе "львов" (10 мячей, 6 результативных передач).