  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хавбек РФШ: Мы знаем, что можем победить Динамо и собираемся сделать это
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек РФШ: Мы знаем, что можем победить Динамо и собираемся сделать это

Лига Европы
Обновлено

Похоже, что радость после игры с Аяксом еще не утихла

Хавбек РФШ: Мы знаем, что можем победить Динамо и собираемся сделать это

Новина українською

Полузащитник РФШ Янис Икауньекс поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в Лиге Европы.

"Мы знаем, что можем победить их, и собираемся выйти и сделать это! Межсезонья в принципе нет, но результата, вероятно, еще нет. Нам придется придумать, как подготовиться к этому чемпионату [Вирслиги]", – отметил Икауниекс.

Читайте такжеЛЕ. РФШ – Аякс 1:0. Первая победа для латвийского чемпиона

В предыдущих двух сезонах первенства страны Янис сыграл 46 поединков, забил 31 гол и сделал 14 ассистов. В еврокубках хавбек провел 20 матчей в составе "львов" (10 мячей, 6 результативных передач).

По теме
yellow-arrow
Брага - Лацио. Анонс и прогноз матча 8-го тура Лиги Европы на 30.01.2025
yellow-arrow
Неделя еврокубков. Вероятно, последняя для Украины в этом сезоне
yellow-arrow
УЕФА назначил арбитров на последний матч Динамо в Лиге Европы
РФШ (Рига)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Latvijas Televīzijai
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости