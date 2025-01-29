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Тренер РФШ: Не будем фаворитами в этой игре. Мы можем биться с Динамо

Лига Европы
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Наставник планирует организовать достойное сопротивление

Тренер РФШ: Не будем фаворитами в этой игре. Мы можем биться с Динамо

Sanita Ieva Sparāne/RFS

Новина українською

Главный тренер РФШ Виктор Мороз рассказал о подготовке команды к матчу против "Динамо" в Лиге Европы.

"Мы не можем думать о том, что у нас больше очков. Мы не будем фаворитами в этой игре. Важнее будет понять, что мы можем биться с "Динамо", но также и то, что игроки опустились на землю после победы над "Аяксом".

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“Прежде всего, мы думаем о следующем сезоне и готовимся к нему. Также важно было подготовиться к играм с "Аяксом" и "Динамо", но мы не хотели сосредотачиваться только на этом и затягивать этап подготовки", – объяснил Мороз.

По итогам прошлого сезона "львы" завоевали третье чемпионство в своей истории.

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Источник:
Latvijas Televīzijai
Опубликовал: Александр Симченко
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