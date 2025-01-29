Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер РФШ: Не будем фаворитами в этой игре. Мы можем биться с Динамо
Наставник планирует организовать достойное сопротивление
Sanita Ieva Sparāne/RFS
Главный тренер РФШ Виктор Мороз рассказал о подготовке команды к матчу против "Динамо" в Лиге Европы.
"Мы не можем думать о том, что у нас больше очков. Мы не будем фаворитами в этой игре. Важнее будет понять, что мы можем биться с "Динамо", но также и то, что игроки опустились на землю после победы над "Аяксом".
“Прежде всего, мы думаем о следующем сезоне и готовимся к нему. Также важно было подготовиться к играм с "Аяксом" и "Динамо", но мы не хотели сосредотачиваться только на этом и затягивать этап подготовки", – объяснил Мороз.
По итогам прошлого сезона "львы" завоевали третье чемпионство в своей истории.
Популярное сейчас
- Шахтер предложил 15 млн за 18-ленего вингера из АПЛ
- Шахтер отказался от спарринга с норвежцами, которые теперь сыграют с другим клубом УПЛ
- Полесье отправит одного из своих самых дорогостоящих игроков в аренду в Южную Америку
- UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?