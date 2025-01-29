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Динамо – РФШ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо – РФШ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
30 января киевское "Динамо" проведет матч заключительного тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Соперником киевлян будет латвийский РФШ. Встреча пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36-е место. В предыдущей игре с "Галатасараем" (3:3) "бело-синие" заработали первый балл. РФШ с 5 очками находится на 30-й строчке.
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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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