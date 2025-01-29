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Атлетик – Виктория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Атлетик - Виктория: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 8-го тура Лиги Европы "Атлетик" примет чешскую "Викторию". Баски находятся на третьей позиции и практически гарантировали себе место в главной восьмерке таблицы, а Виктория одиннадцатая и в случае победы теоретически может претендовать на место в восьмерке лучших.
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Поединок восьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Виктория" состоится в четверг, 30 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-9.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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