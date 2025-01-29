Атлетик – Виктория. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче 8-го тура Лиги Европы "Атлетик" примет чешскую "Викторию". Баски находятся на третьей позиции и практически гарантировали себе место в главной восьмерке таблицы, а Виктория одиннадцатая и в случае победы теоретически может претендовать на место в восьмерке лучших.

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Поединок восьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Виктория" состоится в четверг, 30 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-9.

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