Ференцварош - АЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

30 января состоится заключительный тур основного этапа Лиги Европы-2024/25, в котором венгерский "Ференцварош" сыграет на своем поле против нидерландского АЗ Алкмар. Игра пройдет в Будапеште на стадионе "Групама Арена".

После 7-ти матчей "фради" идут на 22-й строчке, набрав 9 очков (3 победы, 2 ничьи и 2 поражения). Нидерландский клуб располагаются на 14-м месте, имея в своем активе 11 пунктов (3 победы и 4 поражения).

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 16.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ференцварош - АЗ Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>