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Ференцварош - АЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ференцварош - АЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Ференцварош - АЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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30 января состоится заключительный тур основного этапа Лиги Европы-2024/25, в котором венгерский "Ференцварош" сыграет на своем поле против нидерландского АЗ Алкмар. Игра пройдет в Будапеште на стадионе "Групама Арена".

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После 7-ти матчей "фради" идут на 22-й строчке, набрав 9 очков (3 победы, 2 ничьи и 2 поражения). Нидерландский клуб располагаются на 14-м месте, имея в своем активе 11 пунктов (3 победы и 4 поражения).

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 16.

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Трансляция матча Ференцварош - АЗ
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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