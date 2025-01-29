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Экс-нападающий Динамо: Уже нет той команды, которая была 10-15 лет назад

Лига Европы

Комментарий экс-легионера УПЛ

Экс-нападающий Динамо: Уже нет той команды, которая была 10-15 лет назад

Foto: Sanita Ieva Sparāne

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо", а ныне генеральный директор РФШ Марис Верпаковскис высказался о будущем противостоянии с киевским клубом в Лиге Европы и вспомнил былые времена.

"Всегда интересно встречаться с бывшими клубами, и с киевским "Динамо" в частности. Я провел там столько времени, узнал столько людей. Нынешний тренерский штаб "Динамо" почти полностью состоит из моих бывших одноклубников. Я встречался с некоторыми из них перед жеребьевкой Лиги Европы, мы уже тогда говорили, что было бы интересно, если бы жеребьевка нас объединила.

К сожалению, мы не сможем сыграть эту игру в Киеве. Ситуация такая, какая она есть из-за войны. Однако раньше мы уже играли товарищеские матчи друг против друга, приятно, что теперь мы сможем встретиться в официальном поединке высокого уровня.

Когда я сам в последний раз был в Киеве? Кажется, это был 2019 год. В то время у меня была возможность поехать на их базу, а также сходить на игру "Динамо". На базе "Динамо" еще много людей осталось с моего времени. Там даже уборщицы в помещении клуба были все те же и узнали меня. Это был очень сердечный визит, приятно запомнившийся.

Конечно, это совершенно другая команда по составу, но дело не в этом. Надо признать, что дело не в этом. Уже нет того "Динамо", которое было 10-15 лет назад. Из-за войны сложно пригласить таких сильных легионеров, как раньше, да и финансово, логически ситуация уже не так хороша.

Читая украинскую прессу, я вижу прогнозы, что после войны "Динамо" вернется на прежний уровень. Ну а на данный момент мы видим, что в еврокубках дела обстоят тяжело. На украинском уровне они очень хорошо начали. В этом сезоне они там лидеры", - приводит слова латвийца Sportacentrs.

Напомним, Верпаковскис выступал за "Динамо" с 2003 по 2011-й годы.

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Источник:
Sportacentrs
Опубликовал: Александр Бураков
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