Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Твенте - Бешикташ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Твенте - Бешикташ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Важный поединок для обеих команд. "Бешикташ" находится на грани вылета из топ-24, в то время как "Твенте" отстает от турецкого клуба на два очка и надеется заскочить в зону стыковых матчей.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Поединок состоится в нидерландском Энсхеде, на стадионе "Гролс Весте" - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу
- Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
- Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon