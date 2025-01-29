Динамо – РФШ. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура ЛЕ и параллельных поединков (мультифид)

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и "Рижской футбольной школой".

Также мы будем сообщать о самых интересных событиях в параллельных встречах!

Латвийская команда удивила всех в предыдущем туре, обыграв амстердамский "Аякс" (1:0). В свою очередь украинский гранд оформил боевую ничью с "Галатасараем" на выезде в Турции (3:3). И "РФШ", и "Динамо" потеряли шансы на плей-офф Лиги Европы, тем не менее, матч обещает быть очень интересным. Какой состав выставит Шовковский? Кто будет владеть инициативой? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 30 января – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк