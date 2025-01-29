Брага - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В восьмом туре Лиги Европы встретятся "Брага" и "Лацио". Гости уже решили вопрос из выхдом в плей-офф и являются единственной командой, которая гарантированно выйдет в 1/8 финала этого турнира. А вот португальцы пока не могут рассчитывать на попадание в следующую стадию соревнований, ведь команда занимает лишь 27-е место в общей турнирной таблице. Все будет решаться в последнем туре, все матчи начнутся одновременно. Настоящая интрига!

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 10.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Брага" - "Лаціо" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.