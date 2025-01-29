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Славия - Мальме. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Славия - Мальме: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды в Лиге Европы — соседи по турнирной таблице, которые занимают 31-е и 32-е места соответственно, набрав по 4 очка. Для пражской "Славии" и "Мальме" этот матч станет последним в этом сезоне еврокубков, ведь они потеряли шансы на выход в плей-офф. В таком случае нас ждет матч за престиж и коэффициенты в копилку для стран.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 19.
Просмотр матча возможен по подписке эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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