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Ницца - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ницца - Буде-Глимт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Один из аутсайдеров турнирной таблицы Лиги Европы "Ницца" примет норвежский "Буде-Глимт", который обеспечил себе место в стыковых матчах плей-офф и все еще имеет шансы на попадание в топ-8.
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Поединок состоится в Ницце, на стадионе "Альянц Ривьера" - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 17.
Трансляція матчу Ніцца - Буде-ГлімтСмотреть трансляцию
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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