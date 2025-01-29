Ницца - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Один из аутсайдеров турнирной таблицы Лиги Европы "Ницца" примет норвежский "Буде-Глимт", который обеспечил себе место в стыковых матчах плей-офф и все еще имеет шансы на попадание в топ-8.

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Поединок состоится в Ницце, на стадионе "Альянц Ривьера" - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 17.

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