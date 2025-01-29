Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маккаби Тель-Авив - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив - Порту: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Маккаби Тель-Авив" и "Порту", который несколько дней назад назначил нового главного тренера команды. Гости будут иметь шанс на попадание в плей-офф этого турнира, если им удастся одержать победу в этом поединке, но многое также зависит и от результатов других матчей. Для команды из Израиля такая задачка выглядит слишком недостижимой, но зацепиться за победу попробовать стоит.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 13.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу
- Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
- UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon