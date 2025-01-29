Маккаби Тель-Авив - Порту. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Маккаби Тель-Авив" и "Порту", который несколько дней назад назначил нового главного тренера команды. Гости будут иметь шанс на попадание в плей-офф этого турнира, если им удастся одержать победу в этом поединке, но многое также зависит и от результатов других матчей. Для команды из Израиля такая задачка выглядит слишком недостижимой, но зацепиться за победу попробовать стоит.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 13.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.