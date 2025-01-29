Андерлехт - Хоффенхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

30 января в рамках восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Андерлехт" и "Хоффенхайм".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок состоится в Андерлехте, на стадионе "Lotto Park" - в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 15.