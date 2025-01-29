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Андерлехт - Хоффенхайм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Андерлехт - Хоффенхайм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
30 января в рамках восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Андерлехт" и "Хоффенхайм".
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Поединок состоится в Андерлехте, на стадионе "Lotto Park" - в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 15.
Андерлехт - ХоффенхаймСмотреть трансляцию
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