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Рейнджерс- Унион Сент Жилуа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рейнджерс- Унион Сент Жилуаз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рейнджерс- Унион Сент Жилуа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рейнджерс" и "Унион Сент Жилуаз" встретятся 30 января в рамках восьмого тура Лиги Европы.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 18.

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