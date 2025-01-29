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Рейнджерс- Унион Сент Жилуа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рейнджерс- Унион Сент Жилуаз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" и "Унион Сент Жилуаз" встретятся 30 января в рамках восьмого тура Лиги Европы.
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 18.
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