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ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
Румынский клуб попытается сотворить сенсацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Для того, чтобы остаться в топ-8 Лиги Европы, "ФКСБ" необходимо побеждать. Когда соперником выступает "Юнайтед", то вроде и есть шанс на сенсацию, а с другой стороны, это все еще "Манчестер Юнайтед".
Как бы там ни было, они попытаются сделать все от себя зависящее, а вот получится ли, увидим.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 5.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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