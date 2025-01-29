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ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Лига Европы

Румынский клуб попытается сотворить сенсацию

ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Для того, чтобы остаться в топ-8 Лиги Европы, "ФКСБ" необходимо побеждать. Когда соперником выступает "Юнайтед", то вроде и есть шанс на сенсацию, а с другой стороны, это все еще "Манчестер Юнайтед".

Как бы там ни было, они попытаются сделать все от себя зависящее, а вот получится ли, увидим.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 5.

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Трансляція "ФКСБ" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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