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ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Лига Европы

Амориму достаточно просто не проиграть

ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим и его команда имеют немало проблем в национальном чемпионате, именно там нужно исправлять ситуацию. Поэтому игра в Лиге Европы выглядит скорее как необязательные хлопоты, с которыми все же надо как-то справиться.

Им достаточно просто не проиграть на выезде в Бухаресте, чтобы спокойно выйти в 1/8 Лиги Европы и не играть дополнительный раунд плей-офф.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00. Бухарест. "Национальная Арена"

Главный судья: Гарм Осмерс (Германия)

Трансляция: Megogo Football 5

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Трансляция матча "ФКСБ" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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