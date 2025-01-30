ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Рубен Аморим и его команда имеют немало проблем в национальном чемпионате, именно там нужно исправлять ситуацию. Поэтому игра в Лиге Европы выглядит скорее как необязательные хлопоты, с которыми все же надо как-то справиться.

Им достаточно просто не проиграть на выезде в Бухаресте, чтобы спокойно выйти в 1/8 Лиги Европы и не играть дополнительный раунд плей-офф.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00. Бухарест. "Национальная Арена"

Главный судья: Гарм Осмерс (Германия)

Трансляция: Megogo Football 5

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