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Реал Сосьедад – ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Матч состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени

Реал Сосьедад – ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Встреча соседей по турнирной таблице.

17-е и 18-е места сыграют между собой. Победа поможет одной из команд приблизиться к сеяным , а поражение в худшем случае поспособствует вылету из турнира.

Команды будут бороться до финального свистка. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 11 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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