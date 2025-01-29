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Аякс - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ ЛЕ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный поединок заключительного тура обновленного формата второго по рангу еврокубка. Речь идет о противостоянии "божьих сыновей" и "львов".
Обеим сторонам необходима только победа. Подопечным Франческо Фариоли - чтобы сохранить место в зоне плей-офф, а команде Окана Бурука - чтобы пройти в следующий раунд напрямую.
В прошлом туре "Аякс" и "Галатасарай" неожиданно потеряли очки. Нидерландцы сенсационно уступили латвийскому РФШ (0:1), а турки - расписали результативную ничью с киевским "Динамо" (3:3).
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Поединок 8-го тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Аякс" - "Галатасарай" состоится в четверг, 30-го января 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в нидерландском Амстердаме, на "Йохан Кройф Арене".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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