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Пять основных игроков Динамо пропустят матч с РФШ
Лазарет переполнен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский перед матчем 8-го тура
"Да, у нас есть кадровые проблемы. К сожалению, не очень приятные – мы не можем рассчитывать на нескольких игроков, претендующих на попадание в основной состав. Это не прибавляет нам баллов. Но у нас команда, и мы готовимся к предстоящей игре.
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Что касается футболистов, то в поединке с РФШ мы не сможем рассчитывать на Попова, Буяльского, Шапаренко, Бражко и Дубинчака", - сказал Шовковский.
Напомним, что матч "Динамо" - РФШ состоится в четверг, 30 января, и начнется в 22:00.
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