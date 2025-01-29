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Пять основных игроков Динамо пропустят матч с РФШ

Лига Европы
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Пять основных игроков Динамо пропустят матч с РФШ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский перед матчем 8-го тура Лиги Европы с латвийской РФШ рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Да, у нас есть кадровые проблемы. К сожалению, не очень приятные – мы не можем рассчитывать на нескольких игроков, претендующих на попадание в основной состав. Это не прибавляет нам баллов. Но у нас команда, и мы готовимся к предстоящей игре.

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Что касается футболистов, то в поединке с РФШ мы не сможем рассчитывать на Попова, Буяльского, Шапаренко, Бражко и Дубинчака", - сказал Шовковский.

Напомним, что матч "Динамо" - РФШ состоится в четверг, 30 января, и начнется в 22:00.

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Шовковский: Мы провалили ЛЕ, но с точки зрения имиджа игра с РФШ имеет большое принципиальное значение
Александр Шовковский Виталий Буяльский Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владислав Дубинчак Денис Попов Владимир Бражко РФШ (Рига)
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1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
29.01.2025 в 21:15
Шапаренко и так не играл, он просто физически присутствовал на поле
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
29.01.2025 в 21:15
Шапаренко и так не играл, он просто физически присутствовал на поле
Ответить
0
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.01.2025 в 20:38
Є Ярмола. Порішає
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