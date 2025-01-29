Пять основных игроков Динамо пропустят матч с РФШ

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский перед матчем 8-го тура Лиги Европы с латвийской РФШ рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Да, у нас есть кадровые проблемы. К сожалению, не очень приятные – мы не можем рассчитывать на нескольких игроков, претендующих на попадание в основной состав. Это не прибавляет нам баллов. Но у нас команда, и мы готовимся к предстоящей игре.

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Что касается футболистов, то в поединке с РФШ мы не сможем рассчитывать на Попова, Буяльского, Шапаренко, Бражко и Дубинчака", - сказал Шовковский.

Напомним, что матч "Динамо" - РФШ состоится в четверг, 30 января, и начнется в 22:00.