Экс-менеджер Манчестер Юнайтед о матче с Твенте: Это будет событие, которое объединит сообщество

Главный тренер "Бешикташа" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Твенте".

По его словам, выход в плей-офф турнира станет событием, которое объединит болельщиков.

"Каждая игра отлична от другой. Мы приехали сюда, чтобы победить, и мы должны победить. У обеих команд одна цель. Игра в Бильбао уже в прошлом. Да, это был очень захватывающий матч. Я увидел те вещи, над которыми мне нужно работать.

У нас есть группа игроков, которые прошли через сложный период в последние годы. Мы перевернули новый лист. Мы боремся за то, чтобы привести этот великий клуб к тому уровню, которого он заслуживает. Завтрашний день - хорошая возможность продолжить эту новую страницу. Потому что, если мы выйдем в плей-офф Европы, это будет событие, которое объединит сообщество", - сказал Сульшер.