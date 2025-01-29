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Экс-менеджер Манчестер Юнайтед о матче с Твенте: Это будет событие, которое объединит сообщество
Тренер Бешикташа поделился ожиданиями от матча Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бешикташа" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Твенте".
По его словам, выход в плей-офф турнира станет событием, которое объединит болельщиков.
"Каждая игра отлична от другой. Мы приехали сюда, чтобы победить, и мы должны победить. У обеих команд одна цель. Игра в Бильбао уже в прошлом. Да, это был очень захватывающий матч. Я увидел те вещи, над которыми мне нужно работать.
У нас есть группа игроков, которые прошли через сложный период в последние годы. Мы перевернули новый лист. Мы боремся за то, чтобы привести этот великий клуб к тому уровню, которого он заслуживает. Завтрашний день - хорошая возможность продолжить эту новую страницу. Потому что, если мы выйдем в плей-офф Европы, это будет событие, которое объединит сообщество", - сказал Сульшер.
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"Бешикташ" перед матчем Лиги Европры занимает 24-е место в общей таблице Лиги с 9-ю баллами. "Твенте" - 26-й с 7-ю баллами.
Матч между "Бешикташем" и "Твенте" состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени.
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