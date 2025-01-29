Шовковский: Мы провалили ЛЕ, но с точки зрения имиджа игра с РФШ имеет большое принципиальное значение

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча 8-го тура Лиги Европы с латвийской РФШ, который состоится в четверг, 30 января, и начнется в 22:00.

– Как вы мотивируете команду на последний матч в Лиге Европы, учитывая, что турнирных задач у вас уже нет?

– Мы откровенно провалили этот турнир, объективно говоря. Я говорил ребятам о том, что они в каждой игре должны доказывать в первую очередь то, что такое стечение произошедших обстоятельств - это случайность. У нас есть свое лицо, мы можем меняться при тех или иных обстоятельствах, но желания, внутренняя мотивация команды, а также мотивация каждого игрока должны быть отдельно на самом высоком уровне. Эта игра с турнирной точки зрения не имеет значения, а с точки зрения имиджа – имеет большое принципиальное значение.

– Для вас, как для главного тренера "Динамо", это первый полноценный еврокубковый сезон. Он получился довольно длительным, поскольку команда стартовала со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, и завтрашняя игра с РФШ будет уже 14-й в еврокубках в нынешнем сезоне. Как менялся Шовковский-тренер от первой игры до настоящего времени?

– Мы пока не подводим никаких итогов, а готовимся к игре. Поэтому эта пресс-конференция не относительно моей готовности и изменений, а будущей игры. К каждому матчу мы готовимся по отдельности, изучая соперника и нарабатывая свои моменты.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в предстоящей игре, но РФШ всех удивила в прошлом туре, обыграв "Аякс". Что вы можете сказать о сопернике? Какие сильные стороны у них, поразили ли вас?

- У букмекеров своя работа, у нас – своя. На поле выходят две команды и именно там решают, кто сильнее. Это первое, что я хочу сказать. Что касается РФШ, то это довольно молодая команда, основанная недавно, но последние пять лет она борется за чемпионство, имея фактически единственного конкурента - ФК "Рига". За последние годы они завоевали шесть титулов, и очень большая пропасть между двумя лидерами латвийского футбола и другими командами. Поэтому я могу сказать, что наш статус фаворита ни в коем случае не влияет на отношение к сопернику. Мы с уважением относимся к любой команде, но на футбольном поле победитель должен быть только один.

– Хочется также вспомнить о вашей встрече с Марисом Верпаковскисом. Насколько приятно вспомнить былые времена с экспортерами по "Динамо"?

– То, что было, уже в прошлом. В последний раз я его видел, если не ошибаюсь, в прошлом году, когда мы встречались на зимних сборах в товарищеском матче.