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Шовковский: Мы провалили ЛЕ, но с точки зрения имиджа игра с РФШ имеет большое принципиальное значение
Последний матч киевлян в нынешней ЛЕ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча 8-го тура
– Как вы мотивируете команду на последний матч в Лиге Европы, учитывая, что турнирных задач у вас уже нет?
– Мы откровенно провалили этот турнир, объективно говоря. Я говорил ребятам о том, что они в каждой игре должны доказывать в первую очередь то, что такое стечение произошедших обстоятельств - это случайность. У нас есть свое лицо, мы можем меняться при тех или иных обстоятельствах, но желания, внутренняя мотивация команды, а также мотивация каждого игрока должны быть отдельно на самом высоком уровне. Эта игра с турнирной точки зрения не имеет значения, а с точки зрения имиджа – имеет большое принципиальное значение.
– Для вас, как для главного тренера "Динамо", это первый полноценный еврокубковый сезон. Он получился довольно длительным, поскольку команда стартовала со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, и завтрашняя игра с РФШ будет уже 14-й в еврокубках в нынешнем сезоне. Как менялся Шовковский-тренер от первой игры до настоящего времени?
– Мы пока не подводим никаких итогов, а готовимся к игре. Поэтому эта пресс-конференция не относительно моей готовности и изменений, а будущей игры. К каждому матчу мы готовимся по отдельности, изучая соперника и нарабатывая свои моменты.
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– Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в предстоящей игре, но РФШ всех удивила в прошлом туре, обыграв "Аякс". Что вы можете сказать о сопернике? Какие сильные стороны у них, поразили ли вас?
- У букмекеров своя работа, у нас – своя. На поле выходят две команды и именно там решают, кто сильнее. Это первое, что я хочу сказать. Что касается РФШ, то это довольно молодая команда, основанная недавно, но последние пять лет она борется за чемпионство, имея фактически единственного конкурента - ФК "Рига". За последние годы они завоевали шесть титулов, и очень большая пропасть между двумя лидерами латвийского футбола и другими командами. Поэтому я могу сказать, что наш статус фаворита ни в коем случае не влияет на отношение к сопернику. Мы с уважением относимся к любой команде, но на футбольном поле победитель должен быть только один.
– Хочется также вспомнить о вашей встрече с Марисом Верпаковскисом. Насколько приятно вспомнить былые времена с экспортерами по "Динамо"?
– То, что было, уже в прошлом. В последний раз я его видел, если не ошибаюсь, в прошлом году, когда мы встречались на зимних сборах в товарищеском матче.
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