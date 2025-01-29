  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ярмоленко: Будем играть за честь клуба - Динамо не может пройти еврокубковый турнир без побед
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Будем играть за честь клуба - Динамо не может пройти еврокубковый турнир без побед

Лига Европы
Обновлено

В четверг Динамо сыграет в ЛЕ с РФШ

Ярмоленко: Будем играть за честь клуба - Динамо не может пройти еврокубковый турнир без побед

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча основного этапа Лиги Европы против латвийской РФШ, который состоится в четверг, 30 января, и начнется в 22:00.

– Андрей, вы вернулись после длительного восстановления. Как вы себя чувствуете?

- Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Конечно, не очень приятно восстанавливаться, но приходится это делать. Хорошо, что вернулся, прошел собрание, сыграл свои минуты. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что смогу помочь своей игрой команде на поле.

– По возвращению вы забили два мяча в ворота "Галатасарая". Перед матчем с РФШ вы немного имидж сменили. Что вас вдохновило на такой шаг?

– (улыбается) С бородой я выгляжу старше, а хочется быть немного моложе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Лига Европы в целом завершается. Помогут ли матчи с "Галатасараем" и РФШ лучше подготовиться к возобновлению сезона в УПЛ?

– Надеюсь на это. Потому что играть официальные игры для меня лично как для футболиста гораздо лучше, чем товарищеские матчи. Наверное, нужно быть честными перед болельщиками и говорить все как есть, что мы провалили выступление в Лиге Европы, не добились результата, поэтому сейчас имеем такую ​​ситуацию. Нужно завтра выходить и играть за честь клуба, поскольку "Динамо" (Киев) не может пройти еврокубковый турнир без победы.

По теме
yellow-arrow
Лион - Лудогорец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Рома – Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Ницца - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) РФШ (Рига)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
29.01.2025 в 21:32
Може. Просто треба вірити
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
29.01.2025 в 21:32
Може. Просто треба вірити
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости