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Ярмоленко: Будем играть за честь клуба - Динамо не может пройти еврокубковый турнир без побед
В четверг Динамо сыграет в ЛЕ с РФШ
fcdynamo.com
Полузащитник "
– Андрей, вы вернулись после длительного восстановления. Как вы себя чувствуете?
- Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Конечно, не очень приятно восстанавливаться, но приходится это делать. Хорошо, что вернулся, прошел собрание, сыграл свои минуты. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что смогу помочь своей игрой команде на поле.
– По возвращению вы забили два мяча в ворота "Галатасарая". Перед матчем с РФШ вы немного имидж сменили. Что вас вдохновило на такой шаг?
– (улыбается) С бородой я выгляжу старше, а хочется быть немного моложе.
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– Лига Европы в целом завершается. Помогут ли матчи с "Галатасараем" и РФШ лучше подготовиться к возобновлению сезона в УПЛ?
– Надеюсь на это. Потому что играть официальные игры для меня лично как для футболиста гораздо лучше, чем товарищеские матчи. Наверное, нужно быть честными перед болельщиками и говорить все как есть, что мы провалили выступление в Лиге Европы, не добились результата, поэтому сейчас имеем такую ситуацию. Нужно завтра выходить и играть за честь клуба, поскольку "Динамо" (Киев) не может пройти еврокубковый турнир без победы.
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