Рома – Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сильный соперник для команды Довбика. "Роме" предстоит бороться со вторым местом Лиги Европы.

"Айнтрахт" на 90% в 1/8 финала и гарантированно в плей-офф. 16-ти баллов может хватить. "Рома" - под вопросом, ведь 9 баллов не факт, что хватит для продолжения участия в турнире

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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