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Рома – Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени

Рома – Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сильный соперник для команды Довбика. "Роме" предстоит бороться со вторым местом Лиги Европы.

"Айнтрахт" на 90% в 1/8 финала и гарантированно в плей-офф. 16-ти баллов может хватить. "Рома" - под вопросом, ведь 9 баллов не факт, что хватит для продолжения участия в турнире

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 2 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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