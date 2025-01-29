Лион - Лудогорец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Последний тур группового этапа Лиги Европы принесет нам встречу французского "Лиона" и болгарского "Лудогорца". Первые имеют возможность выйти в 1/8 финала, а вторые уже не имеют шансов выйти в плей-офф.

Игра состоится в четверг, 30-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 14.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліон - Лудогорець Смотреть трансляцию

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