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"Мелочь, а приятно", - Косовский дал прогноз на матч Динамо - РФШ
Должно же Динамо победить
Бывший игрок сборной Украины и "
"Конечно, не такого выступления мы ожидали от динамовцев, но имеем то, что имеем. Последний матч с "Галатасараем" дал основания надеяться, что когда киевляне будут действовать в Гамбурге с такой максимальной отдачей, как в Стамбуле, то могут рассчитывать на победу над рижанами. Тем более, что завтра обойдется без недооценки соперника, ведь клуб из Латвии на прошлой неделе сенсационно взял верх над прославленным "Аяксом".
Конечно, многое будет зависеть от того, как динамовцы сыграют в обороне, к сожалению, в Стамбуле наша защита снова была не безгрешна. К тому же, завтра не будет голкипера Георгия Бущана, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Надеюсь, что его уход не станет критическим. Как по мне, вратарская позиция в "Динамо" каких-то нареканий не вызывала.
Я склоняюсь к тому, что киевляне победят – 2:0, что позволит им покинуть последнее место. Казалось, мелочь, но все равно – приятно. Такие реалии", - сказал Косовский.
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