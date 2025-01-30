  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Мелочь, а приятно", - Косовский дал прогноз на матч Динамо - РФШ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мелочь, а приятно", - Косовский дал прогноз на матч Динамо - РФШ

Лига Европы
Обновлено

Должно же Динамо победить

"Мелочь, а приятно", - Косовский дал прогноз на матч Динамо - РФШ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский поделился ожиданиями от противостояния в Лиге Европы между подопечными Александра Шовковского и РФШ из Латвии.

"Конечно, не такого выступления мы ожидали от динамовцев, но имеем то, что имеем. Последний матч с "Галатасараем" дал основания надеяться, что когда киевляне будут действовать в Гамбурге с такой максимальной отдачей, как в Стамбуле, то могут рассчитывать на победу над рижанами. Тем более, что завтра обойдется без недооценки соперника, ведь клуб из Латвии на прошлой неделе сенсационно взял верх над прославленным "Аяксом".

Конечно, многое будет зависеть от того, как динамовцы сыграют в обороне, к сожалению, в Стамбуле наша защита снова была не безгрешна. К тому же, завтра не будет голкипера Георгия Бущана, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Надеюсь, что его уход не станет критическим. Как по мне, вратарская позиция в "Динамо" каких-то нареканий не вызывала.

Я склоняюсь к тому, что киевляне победят – 2:0, что позволит им покинуть последнее место. Казалось, мелочь, но все равно – приятно. Такие реалии", - сказал Косовский.

По теме
yellow-arrow
Мидтьюлланн - Фенербахче: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Лион - Лудогорец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Рома – Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо (Киев) Виталий Косовский РФШ (Рига)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости