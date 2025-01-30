Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" подходят к очному противостоянию в Лиге Европы с разными задачами: датчане стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице, тогда как турецкая команда Жозе Моуринью вынуждена наверстывать упущенное после ничьей с "Лионом".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

Лига Европы, 8 тур

30 января 2025 года, 22:00 - МЦХ Арена

Главный арбитр: Бранку Годиньо Луиш Мигель

Мидтьюлланн - Фенербахче

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 7

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