  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" подходят к очному противостоянию в Лиге Европы с разными задачами: датчане стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице, тогда как турецкая команда Жозе Моуринью вынуждена наверстывать упущенное после ничьей с "Лионом".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

Лига Европы, 8 тур
30 января 2025 года, 22:00 - МЦХ Арена
Главный арбитр: Бранку Годиньо Луиш Мигель

Мидтьюлланн - Фенербахче

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 7

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Транслция: Мидтьюлланн - Фенербахче
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Маккаби Тель-Авив - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.01.2025
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
yellow-arrow
"Мелочь, а приятно", - Косовский дал прогноз на матч Динамо - РФШ
Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Мидтьюлланн (Хернинг) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости