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Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Мидтьюлланн - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" подходят к очному противостоянию в Лиге Европы с разными задачами: датчане стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице, тогда как турецкая команда Жозе Моуринью вынуждена наверстывать упущенное после ничьей с "Лионом".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.
Лига Европы, 8 тур
30 января 2025 года, 22:00 - МЦХ Арена
Главный арбитр: Бранку Годиньо Луиш Мигель
Мидтьюлланн - Фенербахче
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 7
Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
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