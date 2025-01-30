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Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени

Тоттенхэм – Эльфсборг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Команды отделяет 4 балла в турнирной таблице. "Тоттенхэм" близок к 1/8 финала, но английский клуб её себе не обеспечил.

"Эльфсборг" себе не обеспечил плей-офф, ведь сейчас у команды 10 баллов, а до зоны вылета всего два балла.

У каждой команды свои интересы и цели. Но победитель один. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 8 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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