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Динамо – РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо – РФШ. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет матч заключительного тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против латвийского РФШ. Встреча пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36-е место в турнирной таблице. В предыдущей игре с "Галатасараем" (3:3) "бело-синие" заработали первый балл. РФШ с 5 очками находится на 30-й строчке.
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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 8-й тур
30.01.2025
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
"Динамо" 22:00 РФШ
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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