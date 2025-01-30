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Украинский игрок в составе РФШ не сыграет против Динамо. В чем причина?
Футболист не заявлен на Лигу Европы
Фото: fkrfs.lv
Сегодня, 30 января киевское "Динамо" сыграет против РФШ в матче последнего тура Лиги Европы-2024/25.
В составе латвийской команды выступает 19-летний украинец Максим Деркач, преимущественно играющий на позиции вингера. Однако он не сможет выйти на поле в предстоящем поединке. Все дело в том, что он не заявлен на Лигу Европы.
Максим провел 12 матчей за резервную команду РФШ (2 гола), а также 4 матча за основную команду.
Деркач - воспитанник донецкого "Шахтера", затем он еще был в португальском "Эшториле". В составе РФШ он выступает с лета 2024 года.
Матч "Динамо" - РФШ состоится в 22:00 по Киеву.
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