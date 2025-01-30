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Украинский игрок в составе РФШ не сыграет против Динамо. В чем причина?

Лига Европы

Футболист не заявлен на Лигу Европы

Украинский игрок в составе РФШ не сыграет против Динамо. В чем причина?

Фото: fkrfs.lv

Новина українською

Сегодня, 30 января киевское "Динамо" сыграет против РФШ в матче последнего тура Лиги Европы-2024/25.

В составе латвийской команды выступает 19-летний украинец Максим Деркач, преимущественно играющий на позиции вингера. Однако он не сможет выйти на поле в предстоящем поединке. Все дело в том, что он не заявлен на Лигу Европы.

Максим провел 12 матчей за резервную команду РФШ (2 гола), а также 4 матча за основную команду.

Деркач - воспитанник донецкого "Шахтера", затем он еще был в португальском "Эшториле". В составе РФШ он выступает с лета 2024 года.

Матч "Динамо" - РФШ состоится в 22:00 по Киеву.

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Динамо (Киев) РФШ (Рига)
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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