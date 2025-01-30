Ференцварош - АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ференцварош " проведет домашний поединок против АЗ Алкмар в заключительном туре Лиги Европы-2024/25.

Венгры с 9 баллами идут на 22-й строчке. Нидерландский коллектив располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 11 очков.

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 16.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 8-й тур

30.01.2025

Будапешт, "Групама Арена"

"Ференцварош" 22:00 АЗ Алкмар

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 16