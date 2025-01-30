"Надо громко хлопнуть дверью в ЛЕ". Кучер считает, что Динамо по силам обыграть РФШ

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер поразмышлял о шансах "Динамо" в заключительном туре Лиги Европы против РФШ.

— Александр, что ожидаете от матча "Динамо" против РФШ?

- Мне хочется, чтобы "Динамо" победило. Это последняя игра, а соперник, думаю, не сильнее киевлян. Команде Шовковского под силу набрать три очка, которые очень нужны нам в таблице коэффициентов. На "Динамо" уже ничего не давит, поэтому нужно побеждать и набираться уверенности перед чемпионатом Украины.

— "Динамо" обязано победить этого соперника?

- Конечно, да, надо громко хлопнуть дверью. Но мы понимаем, что эта игра уже ничего не решает. Возможно, Шовковский даст шанс молодым, чтобы посмотреть, на кого можно рассчитывать. Это зависит от тренера. Когда игра не имеет турнирного значения, можно поэкспериментировать. Но не думаю, что будет что-то подобное, ведь "Динамо" давно не выигрывало, и команде нужна победа.

— У вас нет мысли, что камбэк в матче против "Галатасарая" истощил футболистов "Динамо"?

- Нет, я думаю, что наоборот — зарядил. Тогда Шовковский сделал очень хорошие замены — вышли Пихаленок и Ярмоленко. Андрей, где нужно, принял и придержал мяч, забил два гола и помогал в обороне. В тот день все было шикарно. Если бы еще и победили, было бы вообще замечательно.

— Тогда же РФШ победил "Аякс". Как "Динамо" не наступить на те же грабли?

- Нельзя недооценивать соперника. Но не думаю, что это произойдет, ведь, как я уже говорил, "Динамо" нужна только победа. Киевляне хотят добыть ее в Лиге Европы.

— Оставит ли эта победа хорошее послевкусие Лиги Европы для "Динамо"?

- Она скорее придаст уверенности. Тогда киевляне с хорошим настроением будут готовиться ко второй части УПЛ.

— Ярмоленко заслуживает выйти в основе?

- Это зависит от решения тренера. Но, думаю, он может выйти с первых минут, но у него же была травма. Если он забивает два гола после выхода со скамейки запасных, то пусть и дальше выходит и забивает. Команде всегда нужен джокер, - резюмировал Кучер.