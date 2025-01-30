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Маккаби Тель-Авив - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив - Порту: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Маккаби Тель-Авив" и "Порту". Гости будут иметь шанс на попадание в плей-офф этого турнира, если им удастся одержать победу в этом поединке, но многое также зависит и от результатов других матчей. Для команды из Израиля такая задачка выглядит не совсем достижимой, но зацепиться за победу попробовать стоит.
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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур
30 января. 22:00 Белград. "Стадион Партизана»
"Маккаби Тель-Авив" — "Порту"
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 13
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