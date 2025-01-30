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Славия - Мальме. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Славия - Мальме. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Славия - Мальме. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

ФК "Славія" Прага

Новина українською

"Славия" на своем поле примет "Мальме" в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.

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Обе команды - соседи по турнирной таблице, имеющие равное количество очков. Чехи занимают 31-е место, шведы располагаются на 32-й строчке.

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 19.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 8-й тур
30.01.2025
Прага, "Фортуна Арена"
"Славия" 22:00 "Мальме"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 19

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Трансляция матча Славия - Мальме
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Мальме Славия (Прага) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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