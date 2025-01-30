Динамо выбрало форму на матч с РФШ в Лиге Европы

Киевское "Динамо" проведет матч заключительного тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против латвийского РФШ.

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Утром в день игры состоялось регламентное предматчевое совещание по организационным вопросам. На нем были утверждены формы, в которых проведут встречу обе команды и арбитры.

Киевляне сыграют в своем основном комплекте белого цвета. Динамовский голкипер сыграет в желтом. Гости проведут матч в черном комплекте, вратарь сыграет в форме темно-зеленого цвета.

Матч пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 22:00 по Киеву. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.