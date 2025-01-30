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Динамо выбрало форму на матч с РФШ в Лиге Европы

Лига Европы

Киевляне сыграют в домашнем комплекте

Динамо выбрало форму на матч с РФШ в Лиге Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет матч заключительного тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против латвийского РФШ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Утром в день игры состоялось регламентное предматчевое совещание по организационным вопросам. На нем были утверждены формы, в которых проведут встречу обе команды и арбитры.

Киевляне сыграют в своем основном комплекте белого цвета. Динамовский голкипер сыграет в желтом. Гости проведут матч в черном комплекте, вратарь сыграет в форме темно-зеленого цвета.

Матч пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 22:00 по Киеву. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

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Динамо (Киев) РФШ (Рига)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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