Аякс - Галатасарай: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Центральный поединок заключительного тура обновленного формата второго по рангу еврокубка. Речь идет о противостоянии "божьих сыновей" и "львов".

Обеим сторонам необходима только победа. Подопечным Франческо Фариоли - чтобы сохранить место в зоне плей-офф, а команде Окана Бурука - чтобы пройти в следующий раунд напрямую.

В прошлом туре "Аякс" и "Галатасарай" неожиданно потеряли очки. Нидерландцы сенсационно уступили латвийскому РФШ (0:1), а турки - расписали результативную ничью с киевским "Динамо" (3:3).

30-го января 2025-го года, в 22:00

Поединок 8-го тура Лиги Европы сезона 2024/2025состоится в четверг,. Встреча пройдет в нидерландском Амстердаме, на "Йохан Кройф Арене".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Аякс - Галатасарай Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>