Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс - Галатасарай: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Галатасарай: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный поединок заключительного тура обновленного формата второго по рангу еврокубка. Речь идет о противостоянии "божьих сыновей" и "львов".
Обеим сторонам необходима только победа. Подопечным Франческо Фариоли - чтобы сохранить место в зоне плей-офф, а команде Окана Бурука - чтобы пройти в следующий раунд напрямую.
В прошлом туре "Аякс" и "Галатасарай" неожиданно потеряли очки. Нидерландцы сенсационно уступили латвийскому РФШ (0:1), а турки - расписали результативную ничью с киевским "Динамо" (3:3).
Поединок 8-го тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Аякс" - "Галатасарай" состоится в четверг, 30-го января 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в нидерландском Амстердаме, на "Йохан Кройф Арене".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- "Тихая мышка, не способная создать проблем". Боруссия Д – Шахтер. Обзор послематчевой немецкой прессы
- "Я прошел с Шахтером все": Степаненко попрощался с командой и рассказал, почему выбрал Турцию
- UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
- Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon