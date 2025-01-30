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Аякс - Галатасарай: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аякс - Галатасарай: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Галатасарай: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный поединок заключительного тура обновленного формата второго по рангу еврокубка. Речь идет о противостоянии "божьих сыновей" и "львов".

Обеим сторонам необходима только победа. Подопечным Франческо Фариоли - чтобы сохранить место в зоне плей-офф, а команде Окана Бурука - чтобы пройти в следующий раунд напрямую.

В прошлом туре "Аякс" и "Галатасарай" неожиданно потеряли очки. Нидерландцы сенсационно уступили латвийскому РФШ (0:1), а турки - расписали результативную ничью с киевским "Динамо" (3:3).

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Поединок 8-го тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Аякс" - "Галатасарай" состоится в четверг, 30-го января 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в нидерландском Амстердаме, на "Йохан Кройф Арене".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Аякс - Галатасарай
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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