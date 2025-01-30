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Тоттенхэм – Эльфсборг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тоттенхэм – Эльфсборг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Команды отделяет 4 балла в турнирной таблице. "Тоттенхэм" близок к 1/8 финала, но английский клуб её себе не обеспечил.
"Эльфсборг" себе не обеспечил плей-офф, ведь сейчас у команды 10 баллов, а до зоны вылета всего два балла.
У каждой команды свои интересы и цели. Но победитель один. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 8 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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