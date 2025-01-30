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Рома – Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома – Айнтрахт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома – Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Роме" Артема Довбика предстоит сыграть в решающем матче на этапе лиги против второй команды Лиги Европы — франкфуртского "Айнтрахта", который уже гарантировал себе место в плей-офф. А вот вопрос об участии римлян в следующем раунде пока под вопросом, поэтому им необходимо добывать три очка.

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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур
30 января. 22:00 Рим. "Стадио Олимпико»
"Рома" — "Айнтрахт"
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу "Рома" - "Айнтрахт"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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