Рома – Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Роме" Артема Довбика предстоит сыграть в решающем матче на этапе лиги против второй команды Лиги Европы — франкфуртского "Айнтрахта", который уже гарантировал себе место в плей-офф. А вот вопрос об участии римлян в следующем раунде пока под вопросом, поэтому им необходимо добывать три очка.

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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур

30 января. 22:00 Рим. "Стадио Олимпико»

"Рома" — "Айнтрахт"

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2