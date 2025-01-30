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Олимпиакос - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Олимпиакос - Карабах. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
AMNA/Georgia Panagopoulou
"Олимпиакос", цвета которого защищает Роман Яремчук, встретится с "Карабахом" в заключительном туре Лиги Европы-2024/25.
Греки с 12 набранными очками занимают 12-е место. Азербайджанцы с 3 пунктами располагаются на 34-й строчке.
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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 12.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 8-й тур
30.01.2025
Пирей, "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" 22:00 "Карабах"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 12
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