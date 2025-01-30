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Реал Сосьедад – ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад – ПАОК: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча соседей по турнирной таблице. 17-е и 18-е места сыграют между собой. Победа поможет одной из команд приблизиться к сеяным , а поражение в худшем случае поспособствует вылету из турнира.
Команды будут бороться до финального свистка. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 11 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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