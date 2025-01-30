Реал Сосьедад – ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Встреча соседей по турнирной таблице. 17-е и 18-е места сыграют между собой. Победа поможет одной из команд приблизиться к сеяным , а поражение в худшем случае поспособствует вылету из турнира.

Команды будут бороться до финального свистка. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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