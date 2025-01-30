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Экс-тренер Динамо сделал смелый прогноз на матч киевлян в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Александр Хацкевич считает киевский клуб фаворитом в поединке с РФШ

Экс-тренер Динамо сделал смелый прогноз на матч киевлян в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о предстоящем матче киевлян против РФШ в заключительном туре Лиги Европы.

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"Конечно, фаворит - "Динамо", но и говорить еще до игры, что киевляне победят рижан на одной ноге или с закрытыми глазами, тоже не стоит.

Почему я считаю "бело-синих" фаворитом? Объясню так: в распоряжении Александра Шовковского есть гораздо более сильные по индивидуальным качествам игроки, но, опять же, есть нюансы. В предыдущем матче Лиги Европы РФШ играл с "Аяксом", который тоже превосходил их по именам, и переиграл команду из Амстердама (1:0). Эта команда [РФШ] умеет терпеть, умеет ждать и может выжимать гол из одного-двух моментов.

Верю, что "Динамо" победит. Поставлю на то, что счет будет 3:0 в пользу киевлян", - сказал Хацкевич в интервью изданию Украинский футбол.

Матч состоится сегодня, 30 января и начнется в 22:00 по Киеву.

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Александр Хацкевич Динамо (Киев) РФШ (Рига)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.01.2025 в 15:20
От що значить динамівське серце! Помирати буде з криком: Динама -чемпіон!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
30.01.2025 в 15:20
От що значить динамівське серце! Помирати буде з криком: Динама -чемпіон!
Ответить
1
0

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