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Экс-тренер Динамо сделал смелый прогноз на матч киевлян в Лиге Европы
Александр Хацкевич считает киевский клуб фаворитом в поединке с РФШ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о предстоящем матче киевлян против РФШ в заключительном туре Лиги Европы.
"Конечно, фаворит - "Динамо", но и говорить еще до игры, что киевляне победят рижан на одной ноге или с закрытыми глазами, тоже не стоит.
Почему я считаю "бело-синих" фаворитом? Объясню так: в распоряжении Александра Шовковского есть гораздо более сильные по индивидуальным качествам игроки, но, опять же, есть нюансы. В предыдущем матче Лиги Европы РФШ играл с "Аяксом", который тоже превосходил их по именам, и переиграл команду из Амстердама (1:0). Эта команда [РФШ] умеет терпеть, умеет ждать и может выжимать гол из одного-двух моментов.
Верю, что "Динамо" победит. Поставлю на то, что счет будет 3:0 в пользу киевлян", - сказал Хацкевич в интервью изданию Украинский футбол.
Матч состоится сегодня, 30 января и начнется в 22:00 по Киеву.
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