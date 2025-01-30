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Брага - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Брага - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В восьмом туре Лиги Европы встретятся "Брага" и "Лацио". Гости уже решили вопрос из выхдом в плей-офф и являются единственной командой, которая гарантированно выйдет в 1/8 финала этого турнира. А вот португальцы пока не могут рассчитывать на попадание в следующую стадию соревнований, ведь команда занимает лишь 27-е место в общей турнирной таблице. Все будет решаться в последнем туре, все матчи начнутся одновременно. Настоящая интрига!
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Лига Европы. Этап лиги. Восьмой тур
30 января. 22:00 Брага. "Эштадиу Мунисипал де Брага"
"Брага" — "Лацио"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 10
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