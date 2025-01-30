Твенте - Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Важный поединок для обеих команд. "Бешикташ" находится на грани вылета из топ-24, в то время как "Твенте" отстает от турецкого клуба на два очка и надеется заскочить в зону переходных матчей.

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Поединок состоится в нидерландском Энсхеде, на стадионе "Гролс Весте" - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Лига Европы УЕФА. 8 тур.

30 января. 22:00. Энсхед. Стадион: Гролс Весте

"Твенте" - "Бешикташ"

Главный арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)