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Твенте - Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Твенте - Бешикташ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Важный поединок для обеих команд. "Бешикташ" находится на грани вылета из топ-24, в то время как "Твенте" отстает от турецкого клуба на два очка и надеется заскочить в зону переходных матчей.
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Поединок состоится в нидерландском Энсхеде, на стадионе "Гролс Весте" - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Лига Европы УЕФА. 8 тур.
30 января. 22:00. Энсхед. Стадион: Гролс Весте
"Твенте" - "Бешикташ"
Главный арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)
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