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Лион – Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Лион – Лудогорец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последний тур группового этапа Лиги Европы принесет нам встречу французского "Лиона" и болгарского "Лудогорца". Первые имеют возможность выйти в 1/8 финала, а вторые уже не имеют шансов выйти в плей-офф.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 14

Лига Европы. 8-й тур.

30 января 2025. Лион "Парк Олимпик Лионез"

Главный судья: Тасос Сидиропулос (Греция)

Трансляция: Megogo Футбол 14

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6.80
13.00
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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