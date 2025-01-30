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Андерлехт - Хоффенхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Андерлехт - Хоффенхайм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
30 января в рамках восьмого тура Лиги Европы между собой сыграют "Андерлехт" и "Хоффенхайм".
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Стартовый свисток прозвучит - в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 15.
Лига Европы, 8-й тур
Брюссель. Стадион "Констант Ванден Сток"
"Андерлехт" - "Хоффенхайм" 22:00
Андерлехт - ХоффенхаймСмотреть трансляцию
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